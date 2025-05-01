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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Міноборони: авіація рф скинула понад 5000 КАБів у квітні, 1200 з них - на курщині

Київ • УНН

 • 5170 перегляди

У квітні російська авіація скинула понад 5000 керованих авіабомб, чверть з яких прийшлася на Курщину. З початку 2025 року ворог скинув понад 15 000 КАБів.

Міноборони: авіація рф скинула понад 5000 КАБів у квітні, 1200 з них - на курщині

У квітні російська авіація скинула понад 5000 КАБів, з них 1200 - на курщині, повідомили у четвер у Міноборони України, пише УНН.

Деталі

Попри усі зусилля міжнародної спільноти щодо припинення збройної агресії рф проти України, кремль, як вказано, продовжує терор українців.

Упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб. У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5000 КАБів. Четверту частину з них - понад 1200 - ворог застосував по позиціях наших військ на курщині

- повідомили у Міноборони.

Доповнення

За даними Міноборони, за минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. А від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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