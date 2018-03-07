Міноборони створили робочу групу з впровадження резолюції ООН "Жінки, мир, безпека"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Міністерстві оборони України створена робоча група з впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”. Про це під час брифінгу повідомила головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Любов Гуменюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“До її складу входять представники структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу, а також інститутів громадянського суспільства. Загальна чисельність групи — 26 осіб. Діяльність Робочої групи організовано відповідно до Плану Міноборони з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на 2018 рік”, — повідомила Гуменюк.
Нагадаємо, на сьогодні у Збройних силах України проходять службу понад 24 тис. жінок-військовослужбовців, з яких понад 7 тис. виконували завдання у зоні АТО.