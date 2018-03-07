Минобороны создали рабочую группу по внедрению резолюции ООН "Женщины, мир, безопасность"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины создана рабочая группа по внедрению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 “Женщины, мир, безопасность”. Об этом во время брифинга сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Любовь Гуменюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В ее состав входят представители структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба, а также институтов гражданского общества. Общая численность группы - 26 человек. Деятельность Рабочей группы организовано в соответствии с Планом Минобороны по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность" на 2018 год", - сообщила Гуменюк.
Напомним, сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих, из которых более 7 тыс. выполняли задачи в зоне АТО.