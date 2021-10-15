Міноборони Росії викликало військового аташе США через інцидент з есмінцем в Японському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міноборони Росії викликало американського військового аташе і вказало йому на непрофесійні дії екіпажу есмінця ВМС США Chafee, який намагався порушити російський кордон в Японському морі. Про це пише російське держінформагентство "ТАРС" із посиланням на військове відомство РФ, передає УНН.
Цитата
“Представнику Збройних сил США була доведена позиція російського військового відомства в зв’язку зі спробою порушення 15 жовтня есмінцем Chafee ВМС США державного кордону Російської Федерації в районі затоки Петра Великого”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як підкреслили в Міноборони Росії, аташе вказали на непрофесійні дії американських моряків, що “грубо порушили правила запобігання зіткненню суден у морі та положення російсько-американської угоди про запобігання інцидентів у відкритому морі і повітряному просторі над ним”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держдепі закликали Росію забезпечити енергобезпеку Європи
Аташе з питань оборони при посольстві США в Москві був запрошений в Головне управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії ввечері 15 жовтня.
Контекст
Як повідомляє “ТАРС”, 15 жовтня близько 17:00 за місцевим часом (співпадає з часом Києва) есмінець Chafee ВМС США наблизився до територіальних вод Російської Федерації і зробив спробу перетину кордону РФ.