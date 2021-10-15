Минобороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем в Японском море
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить границу в Японском море. Об этом пишет российское госинформагентство "ТАСС" со ссылкой на военное ведомство РФ, передает УНН.
Цитата
“Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого”, — говорится в сообщении.
Детали
Как подчеркнули в Минобороны России, атташе отметили непрофессиональные действия американских моряков, “которые грубо нарушили правила предупреждения столкновений судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним”.
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Атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России вечером 15 октября.
Контекст
Как сообщает “ТАСС”, 15 октября около 17:00 по местному времени (совпадает со временем Киева) эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и попытался пересечения границы РФ.