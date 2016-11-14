Міноборони РФ підтвердило аварію винищувача МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили, що винищувач МіГ-29 із авіаносної групи “Адмірала Кузнєцова” розбився у Середземному морі, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“У Середземному морі при заході на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцова“ зазнав аварії винищувач МіГ-29. Льотчик встиг катапультуватися, його здоров’ю нічого не загрожує”, — йдеться у повідомленні.
У Міноборони пояснили, що винищувач виконував тренувальні польоти, а причиною аварії стала технічна несправність.
Як повідомляв УНН, російський МіГ-29 із авіаносної групи “Адмірала Кузнєцова” розбився в Середземному морі.