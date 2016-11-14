Минобороны РФ подтвердило аварию российского истребителя МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В министерстве обороны Российской Федерации подтвердили, что российский истребитель МиГ-29 с авианосной группы "Адмирала Кузнецова" разбился в Средиземном море, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В Средиземном море при заходе на посадку на авианосец " Адмирал Кузнецов " потерпел крушение истребитель МиГ-29. Летчик успел катапультироваться, его здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили, что истребитель выполнял тренировочные полеты, а причиной аварии стала техническая неисправность.
Как сообщал УНН, российский МиГ-29 с авианосной группы "Адмирала Кузнецова" разбился в Средиземном море .