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міноборони рф не стало коментувати ракетний удар по Вінниці

міноборони рф не стало коментувати ракетний удар по Вінниці

Київ • УНН

 • 164764 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Офіційний представник російського міністерства оборони ігор конашенков у своєму щоденному брифінгу не прокоментував ранковий ракетний удар по Вінниці, внаслідок якого, за останніми даними, загинула щонайменше 21 людина, повідомляє російська служба BBC, пише УНН.

Деталі

За інформацією конашенкова, російська авіація завдала ударів по позиціях української армії у Миколаївській та Донецькій областях.

Також представник міноборони рф знову розповів про удар по населеному пункту Часів Яр у Донецькій області, де нібито загинули українські військові.

Доповнення 

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинула щонайменше 21 людина, серед них троє дітей.

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по житловій п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині, загинуло 48 людей.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові та сліз.

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