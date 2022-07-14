минобороны рф не стало комментировать ракетный удар по Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Официальный представитель российского министерства обороны игорь конашенков в своем ежедневном брифинге не прокомментировал утренний ракетный удар по Виннице, в результате которого, по последним данным, погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает российская служба BBC, пишет УНН.
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По информации конашенкова, российская авиация нанесла удары по позициям украинской армии в Николаевской и Донецкой областях.
Также представитель минобороны рф снова рассказал об ударе по населенному пункту Часов Яр в Донецкой области, где якобы погибли украинские военные.
Дополнение
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. В результате ракетного удара по Виннице погиб по меньшей мере 21 человек, среди них трое детей.
Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по жилой пятиэтажке во Временном Яру в Донецкой области, погибло 48 человек.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал привлечение к ответственности российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез.