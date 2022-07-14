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минобороны рф не стало комментировать ракетный удар по Виннице

минобороны рф не стало комментировать ракетный удар по Виннице

Киев • УНН

 • 164762 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Официальный представитель российского министерства обороны игорь конашенков в своем ежедневном брифинге не прокомментировал утренний ракетный удар по Виннице, в результате которого, по последним данным, погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает российская служба BBC, пишет УНН.

Детали

По информации конашенкова, российская авиация нанесла удары по позициям украинской армии в Николаевской и Донецкой областях.

Также представитель минобороны рф снова рассказал об ударе по населенному пункту Часов Яр в Донецкой области, где якобы погибли украинские военные.

Дополнение 

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. В результате ракетного удара по Виннице погиб по меньшей мере 21 человек, среди них трое детей.

Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по жилой пятиэтажке во Временном Яру в Донецкой области, погибло 48 человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал привлечение к ответственности российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез.

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