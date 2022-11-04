Міноборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 120 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міноборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 120 млн євро. Він включає, зокрема танки. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт оборонного відомства.
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«Нідерланди вкотре постачають Україні важку військову техніку. Загальна вартість пакету становить 120 млн. євро, з яких 45 млн. євро призначені для танків Т-72. Спільно зі США та Чехією Нідерланди постачають із Чехії 90 модернізованих та капітально відремонтованих танків», - йдеться у повідомленні.
Очікується, що Україна отримає частину танків уже наступного місяця.
«Цей всеосяжний пакет є важливим сигналом для росії. Союзники продовжують об'єднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною росії», - заявив міністр оборони Кайса Оллонгрен.
Доповнення
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн. доларів.