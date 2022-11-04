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Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на 120 млн евро

Киев • УНН

 • 205391 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Минобороны Нидерландов объявило по новом пакете военной помощи Украине на суму 120 млн евро. Он включает, в частности танки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт оборонного ведомства.

Цитата

«Нидерланды в очередной раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72. Совместно с США и Чехией Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков», - говориться в сообщении.

Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце.

«Этот всеобъемлющий пакет является важным сигналом для россии. Союзники продолжают объединять усилия для поддержки украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной россии», - заявил министр обороны Кайса Оллонгрен.

Дополнение

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов.

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