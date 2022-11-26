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Міноборони країни-окупанта збільшило частоту обміну полоненими для задоволення власного інформаційного простору

Міноборони країни-окупанта збільшило частоту обміну полоненими для задоволення власного інформаційного простору

Київ • УНН

 • 1171400 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. УНН експерти припускають, що російське міністерство оборони збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі з приводу попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених.

Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт IWS.

Деталі

Російські та українські джерела повідомили про три одночасних обміни військовополонених між 23 та 25 листопада. Російські та українські офіційні особи обміняли 35 російських військовополонених на 35 українських військовополонених 23 листопада, 50 російських військовополонених на 50 українських військовополонених 24 листопада та дев'ять російських військовополонених на дев'ять українських військовополонених 25 листопада.

Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів сама по собі є переломом – російське міноборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося зі значною критикою через очевидну відсутність уваги до російських військовополонених протягом останніх місяців.

Збільшення частоти обмінів між військовополоненими, ймовірно, частково покликане подолати невдоволення російських "військових кореспондентів", які повідомляли про останні серії обмінів у відносно нейтральному тоні та наголошували на рівному співвідношенні обміну.

Нагадаємо

24 листопада Україна провела черговий обмін і повернула з російського полону ще 50 українських воїнів.

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