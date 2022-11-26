Минобороны страны-оккупанта увеличило частоту обмена пленными для удовлетворения собственного информационного пространства

Детали

Российские и украинские источники сообщили о трех одновременных обменах военнопленных между 23 и 25 ноября. Российские и украинские официальные лица обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных 23 ноября, 50 российских военнопленных на 50 украинских военнопленных 24 ноября и девять российских военнопленных на девять украинских военнопленных 25 ноября.

Частота обмена военнопленными в течение последних нескольких дней сама по себе является переломом – российское минобороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и столкнулось со значительной критикой из-за очевидного отсутствия внимания к российским военнопленным в течение последних месяцев.

Увеличение частоты обменов между военнопленными, вероятно, частично призвано преодолеть недовольство российских "военных корреспондентов", которые сообщали о последних сериях обменов в относительно нейтральном тоне и отмечали равное соотношение обмена.

Напомним

24 ноября Украина провела очередной обмен и вернула из российского плена еще 50 украинских воинов.