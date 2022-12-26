Міноборони ФРН вважає, що може бути два сценарії нового наступу рф в Україні 2023 року - ЗМІ

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Оборонне відомство країни очікує великого наступу росії в Україні на початку 2023 року. У першому сценарії російський диктатор володимир путін ставить собі за мету підкорити всю Донецьку та Луганську області, у другому - повністю захопити Україну.

Очікується, що підкорення Донецької та Луганської областей почнеться в квітні 2023 року. За першим сценарієм, росія зосередиться на спробах повністю захопити Донбас. Водночас, згідно з аналізом у першому сценарії, десятки тисяч білоруських військових пройшли б до українського кордону на півночі. За даними міноборони ФРН, це має на меті розділити українські війська. У цьому випадку, однак, білоруського вторгнення очікувати не варто, повідомляє NZZ з посиланням на документ.

У другому сценарії описується війна на два фронти. "У цьому випадку російські війська наступали б з Донбасу, а білоруські – з півночі. Щоб перекрити постачання зброї із заходу, російські війська намагатимуться просунутися до українсько-польського кордону", - йдеться у матеріалі.

Однак для цього необхідна російська загальна мобілізація, цитує аналіз NZZ. Захід, який міністерство оборони ФРН вважає "досить малоймовірним з внутрішньополітичних причин".

Доповнення

Є сумніви щодо успішності ведення боїв армією рф у межах населених пунктів. Про це йдеться у новому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, який присвячений боям навколо Бахмута.