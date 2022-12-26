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Минобороны ФРГ считает, что может быть два сценария нового наступления рф в Украине в 2023 году - СМИ

Минобороны ФРГ считает, что может быть два сценария нового наступления рф в Украине в 2023 году - СМИ

Киев • УНН

 • 491036 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство обороны Германии считает, что у российской федерации есть два возможных сценария нового наступления в 2023 году. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, материал в открытом доступе опубликовало издание Tagesspiegel, пишет УНН.

Детали 

Оборонное ведомство страны ожидает большого наступления россии в Украине в начале 2023 года. В первом сценарии российский диктатор владимир путин ставит своей целью покорить всю Донецкую и Луганскую области, во втором - полностью захватить Украину.

Ожидается, что покорение Донецкой и Луганской областей начнется в апреле 2023 года. По первому сценарию, россия сосредоточится на попытках полностью захватить Донбасс. В то же время, согласно анализу в первом сценарии, десятки тысяч белорусских военных прошли бы к украинской границе на севере. По данным минобороны ФРГ, целью является разделить украинские войска. В этом случае, однако, белорусского вторжения ждать не стоит, сообщает NZZ со ссылкой на документ.

Во втором сценарии описывается война на два фронта. "В этом случае российские войска наступали бы с Донбасса, а белорусские - с севера. Чтобы перекрыть поставки оружия с запада, российские войска будут пытаться продвинуться к украинско-польской границе", - говорится в материале.

Однако для этого необходима российская всеобщая мобилизация, цитирует анализ NZZ. Мера, которую министерство обороны ФРГ считает "достаточно маловероятной по внутриполитическим причинам".

Дополнение

Есть сомнения в успешности ведения боев армией рф в пределах населенных пунктов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, который посвящен боям вокруг Бахмута. 

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