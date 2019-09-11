Міноборони: детонації боєприпасів на арсеналі у Калинівці не фіксується
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Детонація боєприпасів на військовому арсеналі у Калинівці у Вінницькій області, де сьогодні сталося задимлення, станом на 15:15 не фіксувалася. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Детонації боєприпасів не фіксується, загроз для військовослужбовців та мешканців довколишніх населених пунктів немає", - вказали в оборонному відомстві.
Як вказано у даних Міноборони станом на 15:15, осередки загоряння локалізовано, місцями спостерігаються поодинокі задимлення ділянки технічної території. На місці чергують пожежні розрахунки та сапери.
Додамо, за даними ДСНС, станом на 15:15 пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували.
Раніше УНН повідомляв, що 11 вересня сталося задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області, було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.
Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.
В уряді заявили про відсутність загроз для військових і цивільних у Калинівці.