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Міноборони: детонації боєприпасів на арсеналі у Калинівці не фіксується

Міноборони: детонації боєприпасів на арсеналі у Калинівці не фіксується

Київ • УНН

 • 13069 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Детонація боєприпасів на військовому арсеналі у Калинівці у Вінницькій області, де сьогодні сталося задимлення, станом на 15:15 не фіксувалася. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Детонації боєприпасів не фіксується, загроз для військовослужбовців та мешканців довколишніх населених пунктів немає", - вказали в оборонному відомстві.

Як вказано у даних Міноборони станом на 15:15, осередки загоряння локалізовано, місцями спостерігаються поодинокі задимлення ділянки технічної території. На місці чергують пожежні розрахунки та сапери.

Додамо, за даними ДСНС, станом на 15:15 пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували.

Раніше УНН повідомляв, що 11 вересня сталося задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області, було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.

В уряді заявили про відсутність загроз для військових і цивільних у Калинівці.

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