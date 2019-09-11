Міноборони назвало попередню причину задимлення на арсеналі в Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністерство оборони України назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі в Калинівці Вінницької області, де зафіксовано уже шість вибухів боєприпасів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави", - вказали в оборонному відомстві.
Додамо, за даними обласного управління ДСНС, за добу рятувальники Вінниччини 28 разів виїжджали для боротьби з вогнем, зокрема, у Калинівському районі області. Загалом за добу на Вінниччині вогнем було знищено понад 41 га сухої рослинності.
Нагадаємо, за даними Міноборони, у зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області зафіксовано шість вибухів боєприпасів. Зараз триває локалізація місця займання.