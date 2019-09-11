Минобороны назвало предварительную причину задымления на арсенале в Калиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министерство обороны Украины назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале в Калиновке Винницкой области, где зафиксировано уже шесть взрывов боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы", - указали в оборонном ведомстве.
Добавим, по данным областного управления ГСЧС, за сутки спасатели Винницкой области 28 раз выезжали для борьбы с огнем, в частности, в Калиновском районе области. Всего за сутки в Винницкой области огнем было уничтожено более 41 га сухой растительности.
Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области зафиксировано шесть взрывов боеприпасов. Сейчас идет локализация места возгорания.