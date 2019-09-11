Минобороны: детонации боеприпасов на арсенале в Калиновке не фиксируется
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Детонация боеприпасов на военном арсенале в Калиновке в Винницкой области, где сегодня произошло задымление, по состоянию на 15:15 не фиксировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Детонации боеприпасов не фиксируется, угроз для военнослужащих и жителей близлежащих населенных пунктов нет", - указали в оборонном ведомстве.
Как указано в данных Минобороны по состоянию на 15:15, очаги возгорания локализованы, местами наблюдаются единичные задымления участка технической территории. На месте дежурят пожарные расчеты и саперы.
Добавим, по данным ГСЧС, по состоянию на 15:15 пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали.
Ранее УНН сообщал, что 11 сентября произошло задымление на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области, было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.
Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.
В правительстве заявили об отсутствии угроз для военных и гражданских в Калиновке.