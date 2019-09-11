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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 97441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107729 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114233 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Минобороны: детонации боеприпасов на арсенале в Калиновке не фиксируется

Минобороны: детонации боеприпасов на арсенале в Калиновке не фиксируется

Киев  •  УНН

 • 13068 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Детонация боеприпасов на военном арсенале в Калиновке в Винницкой области, где сегодня произошло задымление, по состоянию на 15:15 не фиксировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Детонации боеприпасов не фиксируется, угроз для военнослужащих и жителей близлежащих населенных пунктов нет", - указали в оборонном ведомстве.

Как указано в данных Минобороны по состоянию на 15:15, очаги возгорания локализованы, местами наблюдаются единичные задымления участка технической территории. На месте дежурят пожарные расчеты и саперы.

Добавим, по данным ГСЧС, по состоянию на 15:15 пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали.

Ранее УНН сообщал, что 11 сентября произошло задымление на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области, было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

В правительстве заявили об отсутствии угроз для военных и гражданских в Калиновке.

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