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У Генштабі уточнили, що осередки загоряння біля арсеналу у Калинівці локалізовані

У Генштабі уточнили, що осередки загоряння біля арсеналу у Калинівці локалізовані

Київ • УНН

 • 9087 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що осередки загоряння біля арсеналу у Калинівці на Вінничині станом на 13:20 локалізовані, і нових не спостерігається. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генштабу у Facebook.

"На військовому арсеналі поблизу смт Калинівка продовжуються заходи з ліквідації наслідків події. Станом на 13:20 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території", - вказали у Генштабі.

На місці події працюють оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України, фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

"Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Міноборони, у зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.

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