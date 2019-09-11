У Генштабі уточнили, що осередки загоряння біля арсеналу у Калинівці локалізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що осередки загоряння біля арсеналу у Калинівці на Вінничині станом на 13:20 локалізовані, і нових не спостерігається. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генштабу у Facebook.
"На військовому арсеналі поблизу смт Калинівка продовжуються заходи з ліквідації наслідків події. Станом на 13:20 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території", - вказали у Генштабі.
На місці події працюють оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України, фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України.
"Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, за даними Міноборони, у зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.
Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.