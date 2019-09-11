В Генштабе уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке локализованы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке в Винницкой области по состоянию на 13:20 локализованы, и новых не наблюдается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генштаба в Facebook.
"На военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - указали в Генштабе.
На месте происшествия работают оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - отметили в Генштабе.
Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.
Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.