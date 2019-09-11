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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106643 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111028 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117242 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123447 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149981 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149804 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 192487 просмотра

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В Генштабе уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке локализованы

В Генштабе уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке локализованы

Киев  •  УНН

 • 9085 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке в Винницкой области по состоянию на 13:20 локализованы, и новых не наблюдается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генштаба в Facebook.

"На военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - указали в Генштабе.

На месте происшествия работают оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - отметили в Генштабе.

Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

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