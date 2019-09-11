Загроз для цивільного населення через вибухи в Калинівці немає – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Загроз для військовослужбовців та цивільного населення через задимлення і вибухи на технічній території військового арсеналу в смт Калинівка Вінницької області немає. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив представник пресцентру Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.
"Загроз для військовослужбовців та цивільного населення немає. Немає постраждалих осіб. Ситуація контрольована. Там, на місці, перебуває оперативна група, на чолі з першим заступником начальника Генштабу Збройних сил України. На місці разом з іншими фахівцями будуть вживати заходи щодо локалізації місця займання і визначатися подальші дії", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка Вінницької області сталося задимлення. За останніми даними, у зоні задимлення, зафіксовано шість вибухів боєприпасів.