Угроз для гражданского населения из-за взрывов в Калиновке нет – Минобороны

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет. Нет пострадавших. Ситуация контролируется. Там, на месте, находится оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. На месте вместе с другими специалистами будут принимать меры по локализации места возгорания и определяться дальнейшие действия", - сказал Гуцуляк.

Напомним, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области произошло задымление. По последним данным, в зоне задымления, зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.