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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121686 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113244 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119281 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124775 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150579 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150250 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 194321 просмотра

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Угроз для гражданского населения из-за взрывов в Калиновке нет – Минобороны

Угроз для гражданского населения из-за взрывов в Калиновке нет – Минобороны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Угроз для военнослужащих и гражданского населения из-за задымления и взрывов на технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области нет. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет. Нет пострадавших. Ситуация контролируется. Там, на месте, находится оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. На месте вместе с другими специалистами будут принимать меры по локализации места возгорания и определяться дальнейшие действия", - сказал Гуцуляк.

Напомним, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области произошло задымление. По последним данным, в зоне задымления, зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

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