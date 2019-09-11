Угроз для гражданского населения из-за взрывов в Калиновке нет – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Угроз для военнослужащих и гражданского населения из-за задымления и взрывов на технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области нет. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
"Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет. Нет пострадавших. Ситуация контролируется. Там, на месте, находится оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. На месте вместе с другими специалистами будут принимать меры по локализации места возгорания и определяться дальнейшие действия", - сказал Гуцуляк.
Напомним, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области произошло задымление. По последним данным, в зоне задымления, зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.