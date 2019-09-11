В уряді заявили про відсутність загроз для військових і цивільних у Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Загроз для військовослужбовців і цивільних громадян у зв'язку із вибухами в Калинівці Вінницької області немає. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Наскільки я знаю, станом на 30 хвилин тому, загроз для цивільного населення і військових немає. Ситуація локалізована і під контролем. Підстав переживати немає", - зазначив Гончарук.
За його словами, повна картина щодо обстановки в Калинівці буде в уряду ближче до вечора.
При цьому він додав, що всі служби миттєво відреагували на ситуацію і вжили всіх необхідних заходів для локалізації задимлення.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що осередки загоряння біля арсеналу у Калинівці на Вінничині станом на 13:20 локалізовані, і нових не спостерігається.
У ДСНС повідомили, що станом на 15:15 пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували.
Раніше УНН повідомляв, що у зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в смт Калинівка Вінницької області зафіксовано шість вибухів боєприпасів.