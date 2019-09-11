В правительстве заявили об отсутствии угроз для военных и гражданских в Калиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Угроз для военнослужащих и гражданских лиц в связи со взрывами в Калиновке Винницкой области нет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Насколько я знаю, по состоянию на 30 минут назад, угроз для гражданского населения и военных нет. Ситуация локализована и под контролем. Оснований переживать нет", - отметил Гончарук.
По его словам, полная картина об обстановке в Калиновке будет у правительства ближе к вечеру.
При этом он добавил, что все службы мгновенно отреагировали на ситуацию и приняли все необходимые меры для локализации задымления.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке в Винницкой области по состоянию на 13:20 локализованы, и новых не наблюдается.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15:15 пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали.
Ранее УНН сообщал, что в зоне задымления на технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.