Україна підірвала плани рф контролювати північно-західну частину Чорного моря – британська розвідка

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У п'ятницю, 17 червня, українські бійці успішно атакували російське рятувальне буксирне судно "Василій Бех", яке доправляло зброю та особовий склад на острів Зміїний. Для ураження морських сил рф застосували протикорабельну ракету "Гарпун".

Британські розвідники зазначили, що знищення судна демонструє труднощі, з якими стикається росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний.

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"Спроможність берегової оборони України значною мірою нейтралізувала здатність росії встановити контроль на морі та розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність оригінального російського оперативного плану вторгнення, яке передбачало утримання Одеської області під загрозою з моря", - йдеться у повідомленні.

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Буксир водотоннажністю 1605 тон "Василій Бех" побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його прийняли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

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