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Україна підірвала плани рф контролювати північно-західну частину Чорного моря – британська розвідка

Україна підірвала плани рф контролювати північно-західну частину Чорного моря – британська розвідка

Київ • УНН

 • 192664 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Берегова оборона України нейтралізувала здатність росії встановити контроль над північно-західною частиною Чорного моря та створити загрозу для Одеської області. Про це йдеться в останньому звіті міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 17 червня, українські бійці успішно атакували російське рятувальне буксирне судно "Василій Бех", яке доправляло зброю та особовий склад на острів Зміїний. Для ураження морських сил рф застосували протикорабельну ракету "Гарпун".

Британські розвідники зазначили, що знищення судна демонструє труднощі, з якими стикається росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний.

Цитата

"Спроможність берегової оборони України значною мірою нейтралізувала здатність росії встановити контроль на морі та розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність оригінального російського оперативного плану вторгнення, яке передбачало утримання Одеської області під загрозою з моря", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Буксир водотоннажністю 1605 тон "Василій Бех" побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його прийняли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

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