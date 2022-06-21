Украина подорвала планы рф контролировать северо-западную часть Черного моря – британская разведка

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Береговая оборона Украины нейтрализовала способность россии установить контроль над северо-западной частью Черного моря и создать угрозу для Одесской области. Об этом говорится в последнем отчете министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В пятницу, 17 июня, украинские бойцы успешно атаковали российское спасательное буксирное судно "Василий Бех", доставлявшее оружие и личный состав на остров Змеиный. Для поражения морских сил рф применили противокорабельную ракету "Гарпун".

Британские разведчики отмечают, что уничтожение судна демонстрирует трудности, с которыми сталкивается россия, пытаясь поддержать свои силы, оккупировавшие остров Змеиный.

Цитата

"Состоятельность береговой обороны Украины в значительной степени нейтрализовала способность россии установить контроль на море и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало жизнеспособность оригинального российского оперативного плана вторжения, предполагавшего удержание Одесской области под угрозой с моря", — говорится в сообщении.

Добавим

Буксир водоизмещением 1605 тонн "Василий Бех" построили на астраханском судоремонтном заводе. Его приняли в состав черноморского флота России в 2017 году.

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