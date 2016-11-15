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Міноборони Азербайджану повідомило про загибель свого військового через обстріл з Вірменії

Міноборони Азербайджану повідомило про загибель свого військового через обстріл з Вірменії

Київ • УНН

 • 8993 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство оборони Азербайджану повідомила про загибель військового через обстріл з Вірменії. Про це повідомляється на сайті відомства, передає УНН.

"15 листопада при виконанні службових обов'язків в результаті обстрілу з вірменської сторони загинув військовослужбовець ЗС Азербайджану Агиль Меліков", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Азербайджану також повідомило, що збройні сили Вірменії, використовуючи 60 міліметрові міномети і великокаліберні кулемети, протягом доби порушили режим припинення вогню в різних напрямках фронту в цілому 29 разів.

Як повідомляв УНН, 4 квітня президент Вірменії Серж Саргсян заявив, що Єреван визнає незалежність Нагірного Карабаху у випадку масштабної війни з Азербайджаном.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

У 1994 році за посередництва Москви було підписано перемир’я, яке поклало кінець активним бойовим діям в регіоні, але залишило Карабах і навколишні його райони Азербайджану під контролем вірмен.

Мирне врегулювання зайшло в глухий кут після переговорів лідерів Вірменії і Азербайджану в 2009 році. В останні роки відбулося кілька серйозних збройних зіткнень на лінії зіткнення сторін. Зокрема, в ніч на 2 квітня конфлікт в Нагірному Карабаху загострився і переріс у збройні сутички, які сторони конфлікту називають наймасштабнішими за останні 22 роки.

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