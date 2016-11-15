Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного в результате обстрела из Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство обороны Азербайджана сообщила о гибели военного из-за обстрела из Армении. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает УНН.
"15 ноября при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела с армянской стороны погиб военнослужащий ВС Азербайджана Агиль Меликов", - говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана также сообщил, что вооруженные силы Армении, используя 60 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в общей сложности 29 раз.
Как сообщал УНН, 4 апреля президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха в случае масштабной войны с Азербайджаном.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставило Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.
Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году. В последние годы произошло несколько серьезных вооруженных столкновений на линии соприкосновения сторон. В частности, в ночь на 2 апреля конфликт в Нагорном Карабахе обострился и перерос в вооруженные столкновения, которые стороны конфликта называют самыми масштабными за последние 22 года.