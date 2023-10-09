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Міністри оборони України та Нідерландів обговорили потреби українського війська: надання ППО та далекобійних ракет

Міністри оборони України та Нідерландів обговорили потреби українського війська: надання ППО та далекобійних ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Про це міністр оборони повідомив в мережі Х, пише УНН.

Цитата

“Обговорили термінові потреби на передовій — системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель і забезпечення, який стане корисним для України”, — написав Рустем Умєров.

Деталі

Він подякував Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання наших пілотів, готовність надати винищувачі та плани створити центр підготовки пілотів. Він також зазначив, що буде радий зустрітися з Оллонгрен під час зустрічі у форматі “Рамштайн”. Міністр також запросив колегу відвідати Україну найближчим часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Данії запропонувала розширити коаліцію країн, які зобов’язалися поставити Україні винищувачі F-16

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