Министры обороны Украины и Нидерландов обсудили потребности украинского войска: предоставление ПВО и дальнобойных ракет.

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Об этом министр обороны сообщил в сети Х, пишет УНН.

Цитата

“Обсудили срочные нужды на передовой – системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию. Также был рассмотрен опыт Нидерландов по закупкам и обеспечению, который станет полезным для Украины”, — написал Рустем Умеров.

Детали

Он поблагодарил Нидерландов за лидерство в коалиции F-16, обучение наших пилотов, готовность предоставить истребители и планы создать центр подготовки пилотов. Он также отметил, что будет рад встретиться с Оллонгрен во время встречи в формате "Рамштайн". Министр также пригласил коллегу посетить Украину в ближайшее время.

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