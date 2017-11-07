Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять ситуацію в Україні

“Перш за все, ми провели широкомасштабні дискусії щодо України на засіданні Ради НАТО-Росія всього декілька тижнів тому. Отже, НАТО все ще відчуває стурбованість і зосереджує увагу на ситуації в Україні. Ми декілька разів підтвердили, що будемо підтримувати солідарність з Україною, надавати їй політичну та практичну підтримку”, — наголосив він.

За словами Генерального секретаря, НАТО все ще уважно слідкує за розвитком ситуації в Україні, і продовжує надавати їй сильну підтримку.

“Я також очікую, що міністри, звичайно, під час обговорення глобальних викликів безпеці, також обговорюватимуть необхідність зробити Україну частиною такої дискусії членів НАТО, оскільки одна з основних причин, чому НАТО збільшує готовність своїх сил, а також просуває війська на східну частину території (Європи) та адаптує командну структуру НАТО, викликана незаконною анексією Криму та зусиллям зі стабілізації ситуації на Східній Україні, — підкреслив Й.Столтенберг.

Він також зазначив, що Альянс продовжує повну підтримку мінських угод, а також продовжує “піднімати українське питання у політичному діалозі з Росією”.

Додамо, що зустріч міністрів обороні країн-членів НАТО відбудеться 8-9 листопада в Брюсселі.

Як повідомляв УНН, Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути членства в НАТО.