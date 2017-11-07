Министры обороны стран-членов НАТО обсудят ситуацию в Украине

"Прежде всего, мы провели широкомасштабные дискуссии по Украине на заседании Совета НАТО-Россия всего несколько недель назад. Итак, НАТО все еще испытывает обеспокоенность и сосредоточивает внимание на ситуации в Украине. Мы несколько раз подтвердили, что будем поддерживать солидарность с Украиной, предоставлять ей политическую и практическую поддержку", - подчеркнул он.

По словам Генерального секретаря НАТО все еще внимательно следит за развитием ситуации в Украине, и продолжает оказывать ей сильную поддержку.

"Я также ожидаю, что министры, конечно, при обсуждении глобальных вызовов безопасности, также обсуждать необходимость сделать Украину частью такой дискуссии НАТО, поскольку одна из основных причин, почему НАТО увеличивает готовность своих сил, а также продвигает войска на восточную часть территории (Европы) и адаптирует командную структуру НАТО, вызвана незаконной аннексией Крыма и усилиям по стабилизации ситуации в Восточной Украине", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что Альянс продолжает полностью поддерживать минские соглашения, а также продолжает "поднимать украинский вопрос во политическом диалоге с Россией".

Добавим, что встреча министров обороні стран-членов НАТО состоится 8-9 ноября в Брюсселе.

Как сообщал УНН, Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.