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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47418 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114152 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102510 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105334 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104461 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91569 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103835 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102046 просмотра

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Министры обороны стран-членов НАТО обсудят ситуацию в Украине

Министры обороны стран-членов НАТО обсудят ситуацию в Украине

Киев  •  УНН

 • 8202 просмотра

КИИВ.7 ноября. УНН. Украина станет частью дискуссии предстоящей встречи министров обороны стран-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Прежде всего, мы провели широкомасштабные дискуссии по Украине на заседании Совета НАТО-Россия всего несколько недель назад. Итак, НАТО все еще испытывает обеспокоенность и сосредоточивает внимание на ситуации в Украине. Мы несколько раз подтвердили, что будем поддерживать солидарность с Украиной, предоставлять ей политическую и практическую поддержку", - подчеркнул он.

По словам Генерального секретаря НАТО все еще внимательно следит за развитием ситуации в Украине, и продолжает оказывать ей сильную поддержку.

"Я также ожидаю, что министры, конечно, при обсуждении глобальных вызовов безопасности, также обсуждать необходимость сделать Украину частью такой дискуссии НАТО, поскольку одна из основных причин, почему НАТО увеличивает готовность своих сил, а также продвигает войска на восточную часть территории (Европы) и адаптирует командную структуру НАТО, вызвана незаконной аннексией Крыма и усилиям по стабилизации ситуации в Восточной Украине", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что Альянс продолжает полностью поддерживать минские соглашения, а также продолжает "поднимать украинский вопрос во политическом диалоге с Россией".

Добавим, что встреча министров обороні стран-членов НАТО состоится 8-9 ноября в Брюсселе.

Как сообщал УНН, Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

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