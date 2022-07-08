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Міністри G-20 не змогли домовитися з питання війни росії в Україні

Міністри G-20 не змогли домовитися з питання війни росії в Україні

Київ • УНН

 • 286899 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Топ-дипломати двадцяти найбагатших і найбільших країн світу, що розвиваються, не змогли порозумітися в п'ятницю з приводу війни росії в Україні і того, як впоратися з її глобальними наслідками, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Як повідомляється, міністри "Групи двадцяти" були далекі від консенсусу на зустрічі у п'ятницю. Не було ні групового фото, ні підсумкового комюніке, як це робилося в попередні роки, і, як пише агентство, між росією та західними учасниками панувала напруженість.

Хоча вони були в одному залі в один і той же час вперше з початку війни в Україні, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ росії Сергій Лаврів, як повідомляється, демонстративно ігнорували один одного.

Лавров виходив із зали принаймні двічі: один раз, коли його німецька колега Анналена Бербок виступала на відкритті сесії, і вдруге перед тим, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав виступити з відеозв'язку на другій сесії, повідомив журналістам західний дипломат, який був присутній на заходах.

Як зазначається, міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді під час свого виступу закликала групу подолати недовіру заради планети, яка протистоїть численним викликам – від коронавірусу до зміни клімату, а також війни в Україні.

"Світ ще не оговтався від пандемії, але ми вже зіткнулися з іншою кризою - війною в Україні. Наслідки цієї кризи відчуваються у глобальному масштабі на продовольстві, енергії та фізичному просторі", - сказала міністр.

Вона зазначила, що бідні країни, що розвиваються, зараз стикаються з нестачею палива і зерна в результаті війни, і заявила, що G20 зобов'язана зробити крок вперед і вирішити це питання, щоб забезпечити актуальність заснованого на правилах глобального порядку.

Війна в Україні похитнула цей порядок, сказала вона, тоді як "Лавров, здавалося, без виразу тасував папери на своєму місці між міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та Мексики", зазначили журналісти.

"Чесно кажучи, ми не можемо заперечувати, що світові стало важче сидіти разом. Світ спостерігає за нами, тому ми не можемо зазнати невдачі", - сказала Марсуді.

Вона заявила, що війна в Україні обговорювалася майже на всіх двосторонніх зустрічах під час одноденних зборів.

Однак після закінчення зустрічі Марсуді не змогла повідомити про будь-які угоди, досягнуті всіма учасниками, хоча, за її словами, було висловлено широке занепокоєння з приводу перебоїв із продовольством та енергією, викликаних війною в Україні. Вона додала, що лише "деякі країни висловили засудження акту вторгнення".

Раніше

Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що Сергій Лаврів через влаштований йому бойкот достроково залишає міністерську зустріч країн "Групи двадцяти".

Зазначили, що глава мзс рф не братиме участі в офіційній трапезі та в робочій сесії в другій половині дня.

За даними Spiegel, лавров залишив зал засідань одразу після виступу. Він також ухилився від відповіді на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Анналена Бербок мала бути наступним спікером після лаврова. У залі лавров сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

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