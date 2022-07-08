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Министры G-20 не смогли договориться по вопросу войны россии в Украине

Министры G-20 не смогли договориться по вопросу войны россии в Украине

Киев • УНН

 • 286891 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Топ-дипломаты двадцати богатейших и крупнейших развивающихся стран мира не смогли найти общий язык в пятницу по поводу войны россии в Украине и того, как справиться с ее глобальными последствиями, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как сообщается, министры "Группы двадцати" были далеки от консенсуса на встрече в пятницу. Не было ни группового фото, ни итогового коммюнике, как это делалось в предыдущие годы, и, как пишет агентство, между россией и западными участниками царила напряженность.

Хотя они присутствовали в одном зале в одно и то же время впервые с начала войны в Украине, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел россии сергей лавров, как сообщается, демонстративно игнорировали друг друга.

Лавров выходил из зала по крайней мере дважды: один раз, когда его немецкая коллега Анналена Бербок выступала на открытии сессии, и второй раз перед тем, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен был выступить по видеосвязи на второй сессии, сообщил журналистам западный дипломат, присутствовавший на мероприятиях.

Как отмечается, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время своего выступления призвала группу преодолеть недоверие ради планеты, противостоящей многочисленным вызовам - от коронавируса до изменения климата, а также войны в Украины.

"Мир еще не оправился от пандемии, но мы уже столкнулись с другим кризисом - войной в Украине. Последствия этого кризиса ощущаются в глобальном масштабе на продовольствии, энергии и физическом пространстве", - сказала министр.

Она отметила, что бедные и развивающиеся страны сейчас сталкиваются с нехваткой топлива и зерна в результате войны, и заявила, что G20 обязана сделать шаг вперед и решить этот вопрос, чтобы обеспечить актуальность основанного на правилах глобального порядка.

Война в Украине пошатнула этот порядок, сказала она, в то время как «Лавров, казалось, без выражения тасовал бумаги на своем месте между министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Мексики», отметили журналисты.

"Честно говоря, мы не можем отрицать, что миру стало труднее сидеть вместе. Мир наблюдает за нами, поэтому мы не можем потерпеть неудачу", - сказала Марсуди.

Она заявила, что война в Украине обсуждалась почти на всех двусторонних встречах во время однодневного собрания.

Однако после окончания встречи Марсуди не смогла сообщить о каких-либо соглашениях, достигнутых всеми участниками, хотя, по ее словам, была выражена широкая озабоченность по поводу перебоев с продовольствием и энергией, вызванных войной в Украине. Она добавила, что только "некоторые страны выразили осуждение акта вторжения".

Ранее

Сегодня СМИ сообщили о том, что сергей лавров из-за устроенного ему бойкота досрочно покидает министерскую встречу стран "Группы двадцати".

Отметили, что глава мид рф не будет участвовать в официальной трапезе и в рабочей сессии во второй половине дня.

По данным Spiegel, лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Анналена Бербок должна была быть следующим спикером после лаврова. В зале лавров сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.

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