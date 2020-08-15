Міністр ще однієї держави ЄС підтвердив підготовку санкцій щодо влади Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС на засіданні ухвалили рішення підготувати обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає УНН.
“Народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін. Жорстоке придушення мирних протестів і придушення опозиції неприпустимо. В якості важливого кроку ЄС вирішив підготувати обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів”, — написав міністр.
Нагадаємо, раніше про санкції заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю під час візиту до Праги раніше заявив, що США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори і нових заворушень в країні.