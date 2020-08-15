Министр еще одного государства ЕС подтвердил подготовку санкций в отношении властей Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74401 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100239 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124239 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105883 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125871 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100880 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101768 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103811 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101882 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101488 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Министр еще одного государства ЕС подтвердил подготовку санкций в отношении властей Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Министры иностранных дел ЕС на заседании приняли решение подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передаёт УНН.

“Народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов”, — написал министр.

Напомним, ранее о санкциях заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу ранее заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси из-за президентских выборов и новых беспорядков в стране.

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