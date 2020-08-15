Министр еще одного государства ЕС подтвердил подготовку санкций в отношении властей Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Министры иностранных дел ЕС на заседании приняли решение подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передаёт УНН.
“Народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов”, — написал министр.
Напомним, ранее о санкциях заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу ранее заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси из-за президентских выборов и новых беспорядков в стране.