Міністр розповів про рівень покриття України інтернетом
Київ • УНН
КИЇВ. 24. листопада. УНН. Рівень покриття України інтернетом доходить до 70%. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Ми проводимо дослідження. Регулятор нам дає дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо. Але ми скоро вже опублікуємо ці дані. Наша мета — на 90-100%”, — сказав Федоров виданню.
Він заявив, що українська влада планує реалізувати цю мету до 2022 року.
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17 травня п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для запровадження системи мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).
Нагадаємо, Китай розпочав розробку 6G через місяць після запуску мобільної мережі п’ятого покоління.