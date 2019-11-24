Министр рассказал об уровне покрытия Украины интернетом
Киев • УНН
КИЕВ. 24. ноября. УНН. Уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а о скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, уже где-то к 70% мы доходим. Но мы скоро уже опубликуем эти данные. Наша цель — на 90-100%”, — сказал Федоров изданию.
Он заявил, что украинская власть планирует реализовать эту цель до 2022 года.
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17 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах по внедрению системы мобильной связи пятого поколения (5G).
Напомним, Китай начал разработку 6G через месяц после запуска мобильной сети пятого поколения.