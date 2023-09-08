Міністр освіти пояснив, чому МОН написало слово "росія" з великої літери в наказі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання слова «росія» з великої літери у документі щодо освіти українських дітей за кордоном. За словами очільника МОН Оксена Лісового, це довелось зробити, щоб Мінʼюст зареєстрував наказ, повідомляє УНН.
У наказі МОН йдеться про те, що в іншому документі назву рф потрібно змінити і писати з великої літери.
Чому це довелось зробити, Оксен Лісовий пояснив так:
Цитата
«Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля.
Правопис “рф” з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном», - написав міністр у Facebook.
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