Министр образования объяснил, почему МОН написало слово "россия" с большой буквы в приказе

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство образования и науки выпустило приказ о написании слова «россия» с большой буквы в документе по образованию украинских детей за рубежом. По словам главы МОН Оксена Лисового, это пришлось сделать, чтобы Минюст зарегистрировал приказ, сообщает УНН.

В приказе МОН говорится о том, что в другом документе название рф нужно изменить и писать с большой буквы.

Почему это пришлось сделать, Оксен Лисовой объяснил так:

Цитата

«Что такое россия и кто такие русские мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля.

Правописание “рф” с большой буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», - написал министр в Facebook.

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