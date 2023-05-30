Міністр освіти Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук, пише УНН.
Міністр зауважив, що уряд вже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня.
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"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - зазначив Лісовий у Facebook.
Деталі
Лісовий зауважив, що "в академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання". "Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - наголосив він.
"Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується", - вказав міністр.
Доповнення
Кілька місяців тому його звинуватили в плагіаті, тож міністр подав свою дисертацію на перевірку й пообіцяв відмовитися від відповідного ступеня у разі виявлення порушень.