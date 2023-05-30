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Міністр освіти Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук

Міністр освіти Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук

Київ • УНН

 • 470567 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук, пише УНН.

Міністр зауважив, що уряд вже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. 

Цитата

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - зазначив Лісовий у Facebook.

Деталі

Лісовий зауважив, що "в академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання". "Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - наголосив він.

"Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується", - вказав міністр.

Доповнення

Кілька місяців тому його звинуватили в плагіаті, тож міністр подав свою дисертацію на перевірку й пообіцяв відмовитися від відповідного ступеня у разі виявлення порушень.

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