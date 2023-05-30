Министр образования Лисовый первым отказался от степени кандидата наук

Министр отметил, что правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени.

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"На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", - отметил Лисовый в Facebook.

Детали

Лисовый отметил, что "в академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о приобритении, а не получении". "Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому мы должны это исправить и сформировать новую культуру академической добропорядочности, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые", - подчеркнул он.

"Следующим шагом в становлении новой культуры академической добропорядочности должен стать соответствующий закон, который сейчас еще дорабатывается", - указал министр.

Дополнение

Несколько месяцев назад его обвинили в плагиате, поэтому министр подал свою диссертацию на проверку и пообещал отказаться от соответствующей степени в случае выявления нарушений.