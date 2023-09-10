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Міністр оборони Умєров заявив про створення нової посади - військового омбудсмена

Міністр оборони Умєров заявив про створення нової посади - військового омбудсмена

Київ • УНН

 • 1188632 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров анонсував створення посади військового омбудсмена на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу YES.

Цитата 

«Найбільшим пріоритетом для нас є наші військові, їх життя, безпека й гідність. Ми маємо започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе і навіть неможливе, аби наші військові були забезпечені всім необхідним – зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою і всім іншим», – зазначив міністр оборони.

Деталі

Умєров аноснував масштабну цифровізацію процесів у міністерстві, а також започаткування нової посади – військового омбудсмена.

За його словами, наразі Сили оборони країни налічують 1 мільйон військовослужбовців, з яких близько 800 тисяч – служать безпосередньо в лавах Збройних сил України.

«Наша армія одна з найбільших, найсильніших і найбільш мотивованих у світі. Оскільки знаємо за що ми боремося і б’ємося – за наших людей, наші домівки, нашу свободу. Українське військо жертвує своїм життям за цінності свободи», – наголосив голова міноборони. 

Нагадаємо

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради заявив, що проведе аудит усіх напрямів у Міноборони. Окрім того, серед операційних першочергових завдань — підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16. 

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