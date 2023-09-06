Міністр оборони Франції анонсував передачу Україні 150 безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував передачу Україні 150 безпілотників від французької компанії Delair, передає УНН.
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"Конкретний приклад відданості Франції підтримці України з Delair та його генеральним директором: понад 150 дронів, відібраних Україною, профінансованих Францією та вже поставлених.
Це бетон для нашої галузі і це бетон для України!" - написав Лекорню у соцмережі Х.
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Додамо
3 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких сторони обговорили ситуацію на полі бою, потреби в обороні, експорт зерна і безпеку у Чорному морі, а також, що команди двох країни працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки для України.