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Зеленський зідзвонився з Макроном: є важлива домовленість щодо безпекових гарантій

Зеленський зідзвонився з Макроном: є важлива домовленість щодо безпекових гарантій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у неділю, що провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких сторони обговорили ситуацію на полі бою, потреби в обороні, експорт зерна і безпеку у Чорному морі, а також, що команди двох країни працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки для України, пише УНН.

Цитата

"Як завжди, ґрунтовна й конкретна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном", - написав Зеленський у соцмережах.

Деталі

Зі слів Президента, обговорили кілька тем.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її", - відзначив Зеленський.

Також, за його словами, обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, нашого "зернового коридору", який має бути продовжений. "Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів", - повідомив Глава держави.

"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - зазначив Зеленський.

Окрім того, обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Зеленський наголосив на важливості, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня.

"Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", - додав він.

Нагадаємо

30 серпня голова МЗС Кулеба повідомив, що зустрівся з Макроном: обговорили військову підтримку, "Формулу миру" і експорт зерна.

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