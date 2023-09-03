Зеленский созвонился с Макроном: есть важная договоренность по гарантиям безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которых стороны обсудили ситуацию на поле боя, потребности в обороне, экспорт зерна и безопасность в Черном море, а также, что команды двух страны будут работать над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины, пишет УНН.
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"Как всегда, обстоятельный и конкретный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном", - написал Зеленский в соцсетях.
Детали
По словам Президента, обсудили несколько тем.
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне и поблагодарил за мощную оборонную поддержку и постоянную помощь в расширении возможностей наших воинов. Франция действительно ценит свободу и помогает защищать ее", - отметил Зеленский.
Также, по его словам, обсудили конкретику по безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продолжен. "Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей", - сообщил Глава государства.
"Важная договоренность по гарантиям безопасности: наши команды – Украины и Франции – будут работать над двусторонним документом по гарантиям", - отметил Зеленский.
Кроме того, обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией Формулы мира. Зеленский отметил важность, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности государства Глобального Юга.
"Франция и ее компании будут участвовать в нашем Форуме оборонных индустрий, который активно готовим. Об этом тоже договорено", - добавил он.
Напомним
30 августа глава МИД Кулеба сообщил, что встретился с Макроном: обсудили военную поддержку, "Формулу мира" и экспорт зерна.