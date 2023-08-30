Кулеба зустрівся з Макроном: обговорили військову підтримку, "Формулу миру" і експорт зерна

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"Я мав честь бути прийнятим Еммануелем Макроном після його контактів із Володимиром Зеленським. Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції «Формули миру» та наш експорт зерна до країн Африки та за її межі", - написав Кулеба у соцмережі X.

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Зі слів міністра, він подякував Макрону "за підтвердження постійної підтримки Франції".

Нагадаємо

Кулеба у Франції зазначив, що нині час дипломатії зброї, а не дипломатії припинення вогню. Тому іде робота над новими рішеннями, новими оборонними кроками, які дають додаткову силу нашим воїнам.