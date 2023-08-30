Кулеба встретился с Макроном: обсудили военную поддержку, "Формулу мира" и экспорт зерна

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"Я имел честь быть принятым Эммануэлем Макроном после его контактов с Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции «Формулы мира» и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределы", - написал Кулеба в соцсети X.

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По словам министра, он поблагодарил Макрона "за подтверждение постоянной поддержки Франции".

Напомним

Кулеба во Франции отметил, что сейчас время дипломатии оружия, а не дипломатии прекращения огня. Поэтому идет работа над новыми решениями, новыми оборонительными шагами, которые дают дополнительную силу нашим воинам.