Міністр Німеччини назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Вільний доступ до інтернету має бути основним правом людини, яке стосується всіх у всьому світі... Це має бути так само, як загальнолюдське право мати доступ до води, охорони здоров’я чи освіти”, — заявив Альтмайер у неділю, 24 листопада, передає агенція Reuters.
Міністр наголосив, що право на вільний доступ до мережі, зокрема, стосується країн з перехідною економікою та тих, які розвиваються. “Ми не хочемо будувати нові стіни”, — наголосив Альтмаєр.
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Відповідну заяву міністр зробив напередодні відкриття форуму з управління інтернетом в Берліні. Цей форум організувала ООН.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про рівень покриття України інтернетом.