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Міністр Німеччини назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини

Міністр Німеччини назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини

Київ • УНН

 • 15719 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Вільний доступ до інтернету має бути основним правом людини, яке стосується всіх у всьому світі... Це має бути так само, як загальнолюдське право мати доступ до води, охорони здоров’я чи освіти”, — заявив Альтмайер у неділю, 24 листопада, передає агенція Reuters.

Міністр наголосив, що право на вільний доступ до мережі, зокрема, стосується країн з перехідною економікою та тих, які розвиваються. “Ми не хочемо будувати нові стіни”, — наголосив Альтмаєр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінцифри розповіли, коли в Україні з’явиться 5G

Відповідну заяву міністр зробив напередодні відкриття форуму з управління інтернетом в Берліні. Цей форум організувала ООН.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про рівень покриття України інтернетом.

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